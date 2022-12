Monica Bellucci, ecco la figlia Deva: 18 anni, bella da morire

19 dicembre 2022 a

"Deva", un cuore rosso e un bacio. Così Monica Bellucci, in una foto pubblicata sul suo profilo Twitter si mostra insieme alla bellissima figlia, Deva Cassel, appunto, in quello che sembra essere un evento. Mamma e figlia sono splendide. Entrambe vestite eleganti, in un look total black, capelli al naturale e un velo di rossetto. La Bellucci è un'icona, il simbolo della bellezza italiana nel mondo e Deva, ancora acerba forse, non sembra essere da meno.

La ragazza, che ha diciotto anni, assomiglia tantissimo a sua madre. Deva è la prima figlia dell'attrice e del suo ormai ex marito, l'attore francese, Vincent Cassel. La bellissima figlia d'arte ha già sfilato per Dolce & Gabbana e posato per le copertine delle riviste di moda più famose al mondo. Non solo, presto infatti farà il suo debutto al cinema con La bella estate di Laura Luchetti, film tratto dall'omonimo romanzo di Cesare Pavese.

Si dice che Deva Cassel sia molto innamorata del modello italiano Luca Salandra. I due hanno iniziato a frequentarsi nell'estate del 2020 e, a distanza di due anni, hanno fatto il loro debutto in pubblico durante l'ultimo Festival del Cinema di Venezia. Ma questo è soltanto l'inizio...