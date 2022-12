Enzo Iacchetti fuori da Striscia? Il gesto (segreto) che commuove l'italia

19 dicembre 2022 a

a

a

L'altra faccia di Enzo Iacchetti, quella sconosciuta ai più. Il conduttore storico di Striscia la notizia, recordman di presenze in coppia con Ezio Greggio dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, nel privato è attivissimo nella solidarietà ai più sfortunati. E come recita il detto, la vera beneficenza si fa ma non si dice. Anche in questo, la sintonia con Greggio è totale e sorprendente: l'attore, regista e presentatore piemontese ha salvato circa 18mila bambini con la sua associazione. Il lombardo Iacchetti, invece, "dà da mangiare ai senzatetto di Milano insieme agli altri volontari della fondazione".

"Mangia queste". Enzo Iacchetti umiliato in pizzeria: com'era costretto a campare





Un modo, forse, per sdebitarsi con la società e il destino che dopo tanti sacrifici iniziali e qualche colpo a vuoto gli ha riservato una maturità artistica esaltante, con apprezzamento unanime e un amore smisurato da parte del pubblico, non solo di Striscia. "C’è voluto tanto impegno e un pizzico di fortuna", ha ammesso Iacchetti a proposito della sua carriera, partita dagli spettacolini in bar e pizzerie ("Mi tiravano i pomodori", aveva confessato con un mezzo sorriso qualche mese fa) e svoltata con la partecipazione come ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show. Da quel momento, a inizio anni 90, l'ascesa è stata costante. Così come il suo impegno silenzio per "gli ultimi".