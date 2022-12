"Fascista, da morto...": l'orrore contro Miahjlovic scatena Bartoletti

19 dicembre 2022 a

Marino Bartoletti mette le cose in chiaro. L'autore, giornalista e conduttore ha dovuto fare i conti con alcuni commenti davvero feroci davanti apparsi sotto il suo post per la morte di Sinisa Mihajlovic. Bartoletti ha postato una foto con il volto di Mihajlovic con la data di nascita e quella di morte. Un'immagine accompagnata da una breve didascalia che però rende bene l'idea della commozione e del dolore di Bartoletti per una scomparsa che ha lasciato tutti senza parole: "Addio Sinisa. Grazie per avermi regalato la tua amicizia! Mi conforta che tu abbia conosciuto e capito il bene sincero che ti ho sempre voluto. Auguro a tutti, anche solo guardando la tua foto, di poter reggere e meritare la forza del tuo sguardo. Un abbraccio immenso ad Arianna!".

E proprio sotto questo post è apparso un commento piuttosto velenoso: "Questi pruriti per glorificare una fascista solo perché è morto...rimane fascista e quindi un delinquente anche da morto. La morte non redime".

Il commento non è passato inosservato e lo stesso Marino Bartoletti ha deciso di intervenire e di fatto di rispondere per le rime a chi non si è fermato nemmeno davanti alla morte lasciandosi andare a un commento davvero fuori luogo. "Sinisa era comunista. Lei non si sa. Il ruolo di gestore mi inibisce da definirla". Insomma Bartoletti si è morso le lingua per evitare di accendere una polemica fortissima proprio mentre il mondo del calcio, e non solo, piangeva un campione come Sinisa.