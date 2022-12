Iva Zanicchi? Dopo Ballando... clamoroso in Rai, Selvaggia che dice?

21 dicembre 2022 a

Il Cantante Mascherato attinge sempre di più dal cast di Ballando con le stelle. Dal 18 marzo del 2023, infatti, il programma "mascherato" di Milly Carlucci "riciclerà" alcuni protagonisti dello show del sabato sera di Rai Uno. Contro il Serale di Amici, infatti, la conduttrice schiererà delle "novità" dal "compare" ballerino, riporta sul suo sito Davide Maggio. Il tutto con buona pace di Selvaggia Lucarelli, che con la Zanicchi ha un conto aperto da tutta l'edizione di Ballando che sta per concludersi.

La giuria, per esempio, viene rinnovata con una finalista dell’edizione in corso di Ballando: Iva Zanicchi. La cantante, "già quest’anno ospite tra i giudici de Il Cantante Mascherato, viene arruolata in sostituzione di Arisa, tornata dall’altra parte della barricata (da Maria De Filippi). Secondo Sorrisi, dovrebbe invece essere confermato il resto del tavolo con Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo (i primi due ci saranno sicuramente)", si legge sul sito.

Ma non finisce qui. Perché c'è un'altra similitudine con l'edizione di Ballando con le stelle. Si tratta dell’inserimento del cosiddetto "mascherato per una notte". In sostanza, in ogni puntata, ci sarà un ospite speciale, un vip, che si esibirà sempre nascosto sotto una maschera. Piaceranno queste novità ai telespettatori e ai fan del programma di Milly Carlucci? O invece sarà ritenuto troppo simile al format di Ballando con le stelle?