Aldo Grasso-Mara Venier, volano stracci: "Fastidiosa", "Un complimento"

Volano stracci tra Mara Venier e Aldo Grasso. Ad aprire le danze è il giornalista che ha criticato la conduzione del volto di Rai 1: "Domenica In - ha detto - è fastidiosa perché Venier tratta la trasmissione come fosse casa sua, con una trasandatezza formale degna di una tv locale". La replica non si è fatta attendere. E così, senza scomporsi, risponde: "Non potevo ricevere un complimento più gradito. Il mio desiderio è proprio quello di entrare nelle case degli italiani come un’amica, nella condivisione delle emozioni e dei problemi quotidiani".

Intanto cambia tutto: la versione natalizia di Domenica In vedrà la conduttrice in studio. La Venier non è più positiva al Covid. Ad annunciarlo lei stessa: "Colpo di scena! Sono negativa! Ho fatto il tampone e adesso corro in studio a vado a registrare".

E ancora: "Mi sono negativizzata – prosegue – stavo male da dodici giorni e oggi sono negativa per cui ‘Domenica In‘ va in onda domenica con la mia conduzione!". Una vera e propria sorpresa visto che fino alla mattinata di venerdì 23 dicembre la conduttrice pensava di registrare la puntata del 25 dicembre con la sua conduzione da remoto, poi la lieta notizia.