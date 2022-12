Ballando, "voti cancellati". Costamagna, la prova della vittoria truccata?

28 dicembre 2022 a

"Ora bisogna correre ai ripari". Ballando con le stelle ha chiuso la sua edizione numero 17 in un tripudio di veleni, sospetti e accuse incrociate. Ha vinto Luisella Costamagna, ma negli occhi dei telespettatori rimarranno soprattutto le decine di risse in diretta tra i membri della giuria, i ballerini e i concorrenti. E in mezzo Milly Carlucci, conduttrice dell'ormai storico show del sabato sera di Rai 1 in sempre più evidente difficoltà nell'arginare le polemiche e gettare acqua sul fuoco di uno studio esplosivo.

I commenti degli addetti al settore sono stati tutti molto critici, sottolineando come il format molto semplice e lineare della trasmissione, tra le più pacate e garbate della televisione italiana, sia sia trasformato nel giro di pochi mesi in un coacervo di tensioni, addirittura di insulti come quel clamoroso "tr***a" sussurrato da Iva Zanicchi all'indirizzo di Selvaggia Lucarelli, che l'aveva appena stroncata dopo l'esibizione. Con il senno di poi, è stato proprio quello il punto di non ritorno. E anche un articolo di Vanity Fair, sempre molto attento al mondo dello spettacolo, sottolinea come per la prossima stagione occorrano dei correttivi. A partire dal meccanismo di voto che ha premiato la Costamagna e penalizzato Alessandro Egger, secondo classificato ma primo nel gradimento del pubblico. La Lucarelli ha parlato di "ingiustizia", qualcuno addirittura di "irregolarità", il Codacons ha chiesto i tabulati alla Rai. "E' evidente - scrive Mario Manca su Vanity - che, a questo giro, qualcosa non abbia funzionato come avrebbe dovuto". L'attacco più duro è arrivato "da una insider come la giurata Selvaggia Lucarelli che, forse perché convinta di non avere più niente da perdere, ha smascherato una certa mancata trasparenza nelle indicazioni rivolte alla giuria per esprimere la propria preferenza".

Nello specifico della votazione finale, il "peso" della giuria (formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, la Lucarelli e Guillermo Mariotto) era di 2.500 punti, quello della presidente di giuria Carolyn Smith (assai criticata da Selvaggia) 5.000. Poi c'era il voto dei due storici ballerini di Ballando Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira (4.000 punti), della commentatrice popolare Rossella Erra (2.000) e del commentatore a bordo campo Alberto Matano (altri 2.000): Quindi il parere popolare espresso dal numero dei like sulle card dei concorrenti condivise dagli account ufficiali del programma. "Qui qualcosa comincia a non tornare - scrive Vanity -, visto che Ballando con le Stelle, nel corso della finale, ha ripetutamente annullato alcuni like considerati irregolari facendo sorgere più di un dubbio. Com'è possibile, per esempio, che Alex Di Giorgio, che guidava la classifica quanto a numero di cuoricini, abbia visto perdere un numero così considerevole di voti convalidati a vantaggio proprio di Costamagna che, infatti, nella mini-sfida contro di lui, ha vinto di pochissimo - 51% contro 49% -, e solo perché la giuria ha votato compattamente - tranne Selvaggia Lucarelli - per lei?". Quindi l'accusa finale: "Lì dove non arrivavano i voti del pubblico, sembrava che comunque la giuria valutasse in maniera iniqua i concorrenti, come se qualcuno avesse detto loro chi portare avanti".