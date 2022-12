Ballando, Lucarelli fa i nomi: "Chi mi ha delusa", colpo di scena

29 dicembre 2022 a

Selvaggia Lucarelli torna sull'argomento più spinoso: Ballando con le Stelle. Senza nascondere la propria delusione, la giudice del programma di Rai 1 appena terminato, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L'opinionista non ha apprezzato l'atteggiamento di alcuni suoi colleghi. In particolare di tre di loro. Primo tra tutti "Mariotto perché - pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità - ci siamo sempre rispettati, forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest'anno l'ho trovato invece sgarbato e allineato". Ma Guillermo Mariotto è in buona compagnia.

"Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni - confessa al Corriere della Sera - in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l'impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo Biagiarelli".

Ad amareggiarla però l'atteggiamento dei colleghi nell'edizione 2022: "A Ballando - prosegue - ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest'anno dalla giuria, a chi era seduto ai tavoli di fronte, alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta 'scaldato' da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico". Alla Lucarelli infatti non va giù l'eliminazione del compagno. Per lei è stata una vendetta nei suoi confronti. Da qui la convinzione che la sua partecipazione al talen condotto da Milly Carlucci sia stata un errore: "Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata. E comunque era difficile prevedere quel livore". Insomma, un'edizione da cancellare.