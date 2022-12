Patrizia Rossetti fuori controllo, "mi sputi addosso": rissa a Mediaset

Francesco Fredella 30 dicembre 2022 a

Nervi tesi. Giorni difficili al Grande Fratello vip, dove è accaduto di tutto. Stavolta Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti se ne dicono di tutti i colori ed il pubblico è costretto ad assistere ad un vero e proprio scenario trash. Uno scontro che ha generato una bufera. Tutto avviene dopo la litigata tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Prima di questa lite tocca a Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi discutere con Micol Incorvaia. Tutti contro tutti, la casa è una polveriera. Sbotta anche Antonino Spinalbese, bello e inarrivabile. La sua introspezione psicologica, molto spesso, è impenetrabile. Ma Antonino, ad un certo punto, sbotta e perde la pazienza dicendo qualcosa che aveva da tempo dentro di sé. Dice di essere a conoscenza di alcune cattiverie che Oriana e Alberto De Pisis avrebbero detto su altri gieffini (tutto alle loro spalle). Patrizia Rossetti perde la pazienza nei confronti di Antonino: “Poi devi smetterla di insinuare. Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo e lo sai. E sai bene che se parlassi metteresti la testa sotto”.

Patrizia alza la voce ed urla: “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi?”. Spinalbese non si trattiene ed accusa anche la Rossetti di aver sparlato di Micol Incorvaia. “Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca***o, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così”, puntualizza la Rossetti. “Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso”, urla Spinalbese, visibilmente infastidito. “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre”, racconta alla fine di una giornata convulsa.