Sanremo, Giorgia: "Ho cambiato idea", la rivelazione-bomba

03 gennaio 2023 a

a

a

"Sanremo è andare incontro alla gente. All’inizio non l’ho preso neanche in considerazione, poi ho cambiato idea": Giorgia si confessa in una lunga intervista con La Stampa. La sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo è una delle più attese. Nel corso del colloquio, la cantante non ha fatto mistero del fatto che all’inizio non abbia proprio preso in considerazione l'idea di partecipare all’evento condotto da Amadeus. Alla fine, però, si è ricreduta.

"Ma chi è questo?". Domenica In, valanga di insulti contro l'ospite

“Ho cambiato idea come quando sono rimasta incinta - ha proseguito Giorgia - pensavo di morire, volevo l’ospedale, il cesareo, ma alla fine ho fatto il parto in casa". L'artista, poi, ha rivelato di essere cambiata tanto nel corso degli anni: "Da ragazza temevo il giudizio del pubblico, il bello dell’età è che le cose le prendi più a ridere”.

"Devo fare un annuncio": Amadeus, la rivelazione a pochi minuti dal Capodanno

A parlare della partecipazione di Giorgia a Sanremo è stato anche il conduttore e direttore artistico della kermesse, che non ha nascosto la sua ammirazione per l'artista e il suo brano: "Ci sono cantanti che migliorano il pezzo che interpretano. Lo sanno fare in pochissimi e, una di questi, è Giorgia. Porta a Sanremo un gran bel pezzo che diventerà ancora più bello". La cantante, che ha già partecipato al Festival in passato riuscendo anche a vincere in un’occasione, è una delle candidate alla vittoria di questa edizione.