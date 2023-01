Fedez, cosa gli scappa di bocca: "Chiara, posso dirlo?"

04 gennaio 2023 a

I Ferragnez aspettano il terzo figlio? I sospetti sono nati dopo una diretta Instagram di Fedez. La coppia, comunque, non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa. Nel corso della live, il rapper ha parlato del loro prossimo trasferimento nella nuova casa, un'abitazione più grande e comoda per tutta la famiglia. Su TikTok però sta rimbalzando in queste ore una parte specifica della diretta che sta facendo discutere i fan. Alla domanda di un utente che chiede del terzo figlio, Fedez risponde: "E anche… posso dirlo?", rivolgendosi alla moglie.

In sottofondo, però, si sente la Ferragni rispondere di non dire nulla. E così il cantante alla fine rivela che lo dirà dopo Sanremo. L'imprenditrice digitale, infatti, sarà una delle protagoniste della kermesse quest'anno: affiancherà Amadeus nella prima e nell'ultima serata del Festival. Il cantante avrebbe aggiunto anche che si tratta di una cosa che riguarda la famiglia.

Nel frattempo i social sono impazziti: tutti si sono scatenati ipotizzando che la Ferragni sia incinta del terzo figlio. Fedez, comunque, lo ha smentito più volte nel corso della diretta. In ogni caso, il dubbio resta. Stando alle dichiarazioni del cantante, però, basterà aspettare poco più di un mese per capire quale sia la verità.