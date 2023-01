Madame non vaccinata? "Dopo l'aborto..."

04 gennaio 2023 a

"Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative": Madame rompe il silenzio dopo essere finita nella bufera per via di un'indagine della Procura di Vicenza su falsi green pass. Attraverso un post su Instagram, Francesca Calearo - questo il suo vero nome - prova a fare chiarezza sulla sua posizione: "In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini".

"Non giudicherei a priori le scelte di una madre e di un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subìto un aborto qualche anno prima", ha continuato Madame. Che ha rivelato di essere cresciuta curandosi con la medicina alternativa: "Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici) state naturali. Tuttavia, si fa presto a partire dalla ricerca di un'alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid i miei ci cascano". La svolta c'è stata quando ha deciso di rivolgersi a dei medici per chiedere loro un'opinione: "Le risposte sono state tutte positive. Stavo dunque prenotando un vaccino a Milano quando mia madre mi avvisa che l'avrei fatto con lei a Vicenza. Una volta arrivata a Vicenza capisco che la sua posizione non era cambiata ma non glielo rimprovero".

Successivamente, Madame ha cominciato a informarsi di più: "Noto da video, documenti, dibattiti, interviste che tutto ciò che mi dicevano i miei erano esattamente le teorie che sostenevano dei personaggi ignoranti in materia medica e chiaramente sopraffatti dalla paura". Poi la scoperta: "Un giorno a pranzo in montagna arriva una telefonata dalla questura. Il lunedì mi presento da loro, sono indagata. Questa situazione mi urla in faccia che devo fare una scelta, prendere coraggio e fare la mia ultima mossa". La cantante ha promesso: "Ora proseguo e proseguirò a completare tutte le vaccinazioni necessarie per me e utili per gli altri". Infine un appello: "Voglio invitarvi ad informarvi a mente lucida, senza farvi prendere dal panico. Fidatevi delle persone giuste. Nessuno vuole il nostro male".