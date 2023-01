Gianluca Vialli, Zazzaroni-choc: "Come sta Roberto Mancini"

Francesco Fredella 06 gennaio 2023 a

a

a

La notizia della morte di Gianluca Vialli lascia un grande vuoto. Tutti, dal mondo dello sport alla tv, passando per la Generazione Zeta lo ricordano. A Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, interviene Ivan Zazzaroni.

"Trentanove anni di conoscenza, non ce la faccio. Mi disse: voi giornalisti mi descrivete come una persona più intelligente di quello che sono. Era un ragazzo bulimico di vita. Ha avuto una grande vita fino a cinque anni fa, quando è cominciata questa brutta storia", racconta Zazzaroni. Anche lui è colpito dalla morte di Vialli. Anche lui, come tantissimi altri giornalisti e personaggi del jet-set, resta senza fiato. Riavvolge il nastro e racconta la amicizia con Gianluca. "Era riservatissimo, davvero riservatissimo, sono convinto che non sia contento del fatto che parliamo di lui. Negli ultimi giorni a Londra lui sapeva che sarebbe finita, ha chiamato tutti gli amici per l’ultimo saluto", dice Zazzaroni.

È vero. Vialli era riservato e non introverso. Amava la sua famiglia, la difendeva e non c'è mai stata l'ombra del gossip nella sua vita. Un uomo d'altri tempi, che si è sposato quasi in gran segreto per fuggire dal clamore mediatico. Niente telecamere. Niente di tutto questo. Come racconta Zazzaroni, il Ct della Nazionale era legatissimo a Gianluca Vialli. "Oggi Roberto Mancini sta versando tantissime lacrime. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic e di Luca, vuol dire che un pezzo importantissimo della sua vita se ne va", ricorda ancora Zazzaroni.

E poi l'omaggio di tanti altri personaggi. Fedez, ad esempio, svela di aver avuto con lui una lunga amicizia epistolare e telefonica. "Dovevamo vederci", svela sui social il rapper. Anche lui, alcuni mesi fa, è stato colpito dalla stessa malattia che ha portato via per sempre Gianluca Vialli.