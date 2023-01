L'ex diva di Amici: "Molestata 30 volte. Una sera...". Accuse gravissime

09 gennaio 2023 a

E' stata una grande protagonisti di Amici di Maria De Filippi, dov'era l'inflessibile professoressa di recitazione. Oggi Fioretta Mari, grande attrice del teatro e della tv italiana, esce allo scoperto parlando delle molestie sessuali subite durante la sua carriera, lanciando accuse gravi e circostanziate all'indirizzo di alcuni giganti di Rai e Mediaset. Non fa nomi, ma è comunque un terremoto.

Intervistata da Repubblica, l'artista 80enne ricorda in particolare un aneddoto, drammatico e doloroso. "Mi hanno molestata oltre 30 volte: hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi - spiega -. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace". Quindi la rivelazione: "Ho avuto paura quando un noto regista con cui lavoravo, che oggi non c’è più, mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta a chiave mentre in casa c’era un evento di famiglia. Non avevo via d’uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c’erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato. L’indomani mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale. Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero".

"Non è il solo predatore a essere morto - conclude la Mari -. Anzi, l’unico vivo ha una bella età. Ma non ha senso distruggere oggi figure che nel frattempo hanno fatto la storia di Rai e Mediaset".