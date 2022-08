Kevin Spacey rovinato: quanti milioni deve pagare (per House of Cards)

06 agosto 2022 a

Tempi duri per Kevin Spacey (più che "tempi", "anni"...). L'attore dovrà pagare la bellezza di 31 milioni di dollari alla società di produzione che lo ha fatto fuori dalla celebre serie House of Cards, dopo che sono emerse accuse di molestie sessuali nei confronti di alcuni membri dello staff. Lo ha stabilito un giudice a Los Angeles respingendo il ricorso dello stesso Spacey. La sentenza arriva in coda all'ennesimo caso che lo ha visto protagonista: qualche settimana fa l'attore era comparso in un tribunale inglese per rispondere alle accuse di molestie su tre uomini, quando era direttore del teatro "Old Vic" (processo nel 2023).

La società di produzione della famosa serie sugli intrighi politici di Washington, trasmessa su Netflix - la Mrc -, ha preteso e ottenuto il risarcimento dopo aver dovuto riprogrammare la sesta stagione, passata da 13 a soli 8 episodi proprio in seguito all'allontanamento del protagonista.

La sentenza arriva dopo una lite legale di oltre tre anni e un'udienza probatoria di otto giorni che è stata tenuta segreta al pubblico, insieme al resto della controversia, fino a quando un collegio di altri tre arbitri privati ha respinto l'appello di Spacey e ha confermato la decisione.