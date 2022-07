Gp Austria, molestie sessuali: a pochi minuti dal via esplode lo scandalo

10 luglio 2022 a

A pochi minuti dal via del Gp di Austria, al Red Bull ring, la "casa" di Max Verstappen, esplode lo scandalo delle molestie sessuali. Infatti sono stati segnalati molti casi di molestie nei confronti di donne e ragazze. Branchi di uomini ubriachi che non avrebbero lasciato in pace le tifose. Un brutto caso, un caso inquietante.

Un caso sul quale la Formula 1 è intervenuta con un durissimo tweet sui suoi canali ufficiali, in cui annuncia di prendere provvedimenti. "Sappiamo che alcune tifose sono state colpite da comportamenti completamente inaccettabili da parte di altri tifosi all'Austrian Grand Prix. Prendiamo questa faccenda molto seriamente, li affronteremo con i promotori e con la sicurezza dell'evento e parleremo con chi ha segnalato questi comportamenti. Questi comportamenti non sono accettabili e non saranno tollerati", concludono dai vertici della Formula 1.

Insomma, un altro brutto caso al Red Bull Ring, ancora inciviltà da parte dei tifosi. Il venerdì l'altro brutto episodio: la folla che esultava ed urlava dopo l'uscita di pista e lo schianto a muro di Lewis Hamilton, il rivale di Max Verstappen nell'accesissima ultima stagione. Ad esultare, proprio i tifosi dell'olandese: un comportamento stigmatizzato dal circus e dai piloti.

