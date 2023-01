Fioretta Mari denuncia il regista-orco: "Mi ha chiusa a chiave in bagno. E..."

09 gennaio 2023 a

a

a

"Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi": l'attrice Fioretta Mari rivela di essere stata molestata "oltre trenta volte". Intervistata da Repubblica, ha raccontato un episodio particolarmente traumatico: "Ho avuto paura quando un noto regista con cui lavoravo, che oggi non c’è più, mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta a chiave mentre in casa c’era un evento di famiglia. Non avevo via d’uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c’erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato. L’indomani mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale. Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero".

Teo Mammucari "scelto in chiesa". Clamoroso indiscreto su Maria De Filippi

Sulla sua decisione di non fare nomi, l'attrice - che in passato è stata anche coach di Amici di Maria De Filippi - ha detto: "Non ha senso distruggere oggi figure che nel frattempo hanno fatto la storia di Rai e Mediaset". La Mari ha spiegato anche i motivi per cui non ha denunciato subito: "Non ero la guerriera che sono oggi, avrebbe significato non lavorare più e minacciare la carriera di mio zio (Turi Ferro, ndr), che era amico di tutti loro". Lei, comunque, è sempre riuscita a reagire: "Io non ero di quelle timidine. E rimanevano ancora più di sasso quando li allontanavo. La cosa grave è che invece di prenderla a ridere stracciano i contratti".

"Molestata 30 volte. Una sera...". L'ex diva di Amici, accuse gravissime | Guarda

L'attrice ha rivolto un appello alle ragazze più giovani che vogliono tentare la strada dello spettacolo: "Prego le giovani di non restare mai da sole con questi uomini e di andare ai provini sempre con amiche o amici". La Mari, però, non ha solo ricordi negativi: "Posso parlare benissimo di Manfredi, Albertazzi, Lionello, Solenghi. Baudo è l’uomo più per bene che abbia conosciuto, come Tognazzi: il primo giorno di prove de L’Avaro mi disse 'mi piace la donna con un bel di dietro, per cui tu mi piaci'. Risposi che ero sposata, 'sarai la mia migliore amica', tagliò. Al teatro devo tanto e anche alla Tv: gli anni con Maria De Filippi sono stati i più belli".