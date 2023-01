Lisa Marie Presley morta a 54 anni: la tragedia della figlia di Elvis

13 gennaio 2023 a

Mondo dello spettacolo e del gossip americano in lutto: è morta Lisa Marie Presley, a soli 54 anni. La figlia del Re del rock'n'roll, Elvis Presley, e di Priscilla è stata stroncata da un attacco cardiaco. Nel 2020 aveva perso il figlio Benjamin Keough, morto suicida all'età di 27 anni. La Presley era stata trovata priva di sensi dalla domestica nella sua casa di Calabasas, cittadina della contea di Los Angeles, in California e trasportata in ospedale dopo il malore. Soltanto martedì scorso aveva partecipato a Beverly Hills alla cerimonia dei Golden Globes, dove l'attore Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione di suo padre nel film Elvis.

"È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato - è l'annuncio straziante della madre Priscilla -. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto". Fino al 2005 Lisa Marie aveva controllato la Elvis Presley Enterprises, prima di vendere il pacchetto di maggioranza a un fondo di private equity. Sotto il suo controllo era rimasta la dimora di Gracelend, a Memphis nel Tennessee. Il luogo in cui Elvis The Pelvis era morto nel 1977, sempre per un attacco cardiaco, e che da quel momento è diventato il centro del "culto" mondiale dell'indimenticabile cantante americano. Sui cancelli della tenuta i fan della famiglia Presley hanno subito iniziato a lasciare fiori e biglietti per la figlia.

Lisa Marie era finita al centro del gossip mondiale, oltre che per il suo legame con il padre, anche per il clamoroso matrimonio no con Michael Jackson, nel 1994. Una relazione, molto chiacchierata, che finì dopo appena 2 anni nel 1996. Il sospetto dei media è che fosse stato un matrimonio di "facciata", per coprire le accuse e le maldicenze che stavano iniziando a piovere sulla testa di Jacko.