Raffaello Tonon: "Mio padre morto? Non mi manca"

Raffaello Tonon ha ricordato il padre Franco con un messaggio amaro. L'ex vip e opinionista di molti programmi Rai e Mediaset, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha infatti scritto del papà in termini negativi e rabbiosi. "Franco Tonon, mio padre, il quattordici gennaio di tre anni fa ha esalato l’ultima fatica terrena, un respiro. Per tre anni ho dimenticato, rimosso. Oggi ricordo. Si è chiuso in quel momento un capitolo della mia vita. Non credo al tempo 'dottore', credo che i fuochi attizzati dal rancore si possono sopire per arrivare a spegnersi. Mi piace così".

Quindi ha aggiunto: "Non potrà mai mancarmi, non sono ipocrita. Mi conforta sapere che ancora non so sorridergli ma sono sulla buona strada. Ho sentito il bisogno di scrivere questo dolore, perché è dolore. Un grazie a mia madre, che ha saputo coprire tanto, con un mantello dignitoso e coerente, e avendo il cuore dalla parte giusta lo ha accompagnato fino alla fine; fortunatamente l’ho seguita. Non mi resta che pedalare, guardando ogni tanto il cielo cercando di sorridere. Scusate il pensiero a voce alta".

Il padre di Tonon è morto dopo aver sofferto per un aneurisma cerebrale. Raffaello lo ha sempre accusato di essere sempre stato assente nella sua vita e negli ultimi dieci anni i due non avevano avuto alcun tipo di rapporto.