Jasmine Carrisi: "Mostreremo tutto", la verità bomba su Al Bano e Romina

17 gennaio 2023 a

a

a

Il triangolo Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso è sempre sui settimanali e sui siti di gossip. Ma in realtà, Al Bano e Loredana sono ormai insieme da vent'anni fra alti e bassi e nonostante la presenza sempre importante della cantante americana. Ora a rivelare come sono davvero i rapporti in famiglia ci pensa Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana, che oggi, a ventuno anni, sta provando a fare la stessa carriera del suo celebre papà.

Al Bano choc, "Io e Romina costretti a farlo". La vergogna della sinistra italiana

"Sino a oggi i rotocalchi hanno sempre ingigantito la realtà. Molte persone pensano di sapere tutto di noi, ma non è così", ha tuonato Jasmine Carrisi al settimanale Nuovo. La ragazza, insieme ai suoi genitori e al fratello minore Albano Junior detto Bido, sarà presto protagonista del docu-reality I Carrisi. “Mostreremo finalmente com’è la vera famiglia Carrisi, che io conosco da sempre", ha aggiunto la giovane cantante ex protagonista di The Voice Senior.

"Mi fa schifo, chi osa farlo?". Al Bano sbotta contro l'Ue

La serie sulla famiglia Carrisi andrà in onda nei prossimi mesi su Real Time e puntata dopo puntata rivelerà la vita privata del cantante di Cellino San Marco e della sua seconda moglie con i quali ha avuto altri figli. Saranno esclusi dalla serie Romina Power, l’ex moglie di Albano, e i figli più grandi di Carrisi, ovvero Yari, Cristel e Romina Junior.