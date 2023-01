Aurora Ramazzotti, tremendo scivolone: "È nato"

20 gennaio 2023 a

Clamorosa gaffe per Aurora Ramazzotti su Instagram. Ieri la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha fatto gli auguri al suo fidanzato, Goffredo Cerza, per il suo compleanno. Nelle sue storie, in particolare, ha scritto: "Oggi è nato il mio capricorno preferito in assoluto. Auguri vita mia". Un messaggio che all'inizio ha messo in allerta i fan. Leggendo le prime parole, "oggi è nato...", in molti hanno pensato che l'influencer avesse partorito il suo primo figlio, anche perché ormai il termine della gravidanza è vicino.

“Zia non puoi cominciare con ‘Oggi è nato’. Mettiti nei nostri panni", le ha fatto notare una follower su Instagram. Dunque, dopo aver ricevuto in privato diversi messaggi del genere, la giovane è intervenuta di nuovo sui social dicendo che in effetti i suoi fan non hanno tutti i torti: “Anche voi avete ragione”. Successivamente la figlia della Hunziker ha colto l’occasione per avvertire tutti i suoi follower che per quanto riguarda la gravidanza al momento non ci sono ancora novità rilevanti, chiarendo comunque che appena succederà qualcosa, loro saranno i primi a saperlo: “Tranquilli amici, siamo ancora alle zucche, quando arriveremo alle angurie lo saprete".

Sempre ieri, inoltre, Aurora ha pubblicato nelle sue storie un selfie in cui ha mostrato un look piuttosto particolare. E ha scritto: "Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano ‘Madre che porta i bambini a lezione di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates’”. Un'utente le ha risposto: “Noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo tutte vestite come delle scappate di casa”. Ma la polemica è finita prima ancora di cominciare, visto che la Ramazzotti ha preferito farsi una risata.