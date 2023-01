Ezio Greggio smascherato dalla fidanzata: a chi ruba le battute

20 gennaio 2023 a

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono più innamorati che mai: lo hanno confessato proprio loro in una recente intervista al settimanale Gente. Il colloquio è uscito nella cornice della fase promozionale del nuovo libro di Greggio, intitolato "Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate". Il conduttore di Striscia la notizia ha avuto modo di parlare di molti retroscena relativi alla sua relazione. Lui e la Pierdomenico, 39 anni di differenza, stanno insieme dal 2018.

"Spesso quando siamo soli mi escono delle perle in abruzzese come ‘frekete’ (Caspita!) o ‘chi schibinidett” (Che tu sia benedetto); lui prende carta e penna e poi li fa diventare tormentoni in tv. Mi fa molto divertire questa cosa", ha rivelato lei. Il noto conduttore, insomma, prende la sua fidanzata come una vera e propria fonte di ispirazione. Parlando del segreto che li tiene uniti, Romina ha confessato: "Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia e quando io e Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo".

Greggio, da parte sua, ha rivelato di divertirsi molto insieme alla fidanzata: "Ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo è basilare. Sia io sia Romina ce l’abbiamo e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. Lei è fantastica: quando la seguo nel programma 105 Friends su Radio 105 mi diverto ad ascoltare come risponde alle punzecchiature degli altri due conduttori, Tony e Ross”.