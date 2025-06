La Volta Buona, l'ex di Ezio Greggio: "Tornavo a casa e piangevo"

Momento di sfogo a La Volta Buona. Ospite della puntata di mercoledì 11 giugno su Rai 1, Romina Pierdomenico. L'ex volto di Temptation Island, nonché ex fidanzata di Ezio Greggio, ha raccontato la fine della storia con lo storico conduttore di Striscia la Notizia. Correva il maggio del 2023 quando Greggio, attraverso una storia Instagram, comunicò la fine della sua relazione con Romina, che poco dopo confermò la rottura. "Sembra una vita fa. Non è stato facile, è quasi come elaborare un lutto. Ho dovuto ricostruire da zero vita perché tutta la mia vita era con lui", ha confessato a Caterina Balivo.

D'altronde la loro è stata una lunga relazione: "Ci siamo conosciuti nel 2015, io ero la madrina di un evento a Montecarlo che lui conduceva. Ero piccola, lavoravo da poco a Milano, ma è finita lì. Poi tre anni dopo lui su Instagram ha iniziato un corteggiamento velato. Inizialmente era uno po' indecisa, 39 anni di differenza non sono pochi". Eppure, "dopo tre settimane ho accettato l’invito, ma in amicizia. Poi il destino ha voluto che ci incontrassimo 24 ore prima del nostro appuntamento. Lì ho capito che c’era connessione particolare e non ci siamo più mollati".

Questo nonostante in tanti criticassero la differenza di età. Un gossip con cui Romina ha sempre dovuto fare i conti: "Cinque anni insieme: intensi, molto belli, stare con un uomo più grande significa stare con una persona con visione della vita più ampia". Poi nel 2023 la rottura: "Ho sofferto per 5 anni, tanti pregiudizi sulla nostra coppia. Vivere costantemente in mezzo alla gente è stato complicato. Tornavo a casa e piangevo, passare per una persona che non sei agli occhi degli altri fa male. È facile pensare: lei è giovane e si è fidanzata con uomo più grande e famoso per soldi e successo. Ho sofferto davvero tanto".