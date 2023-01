The Voice senior, Loredana Bertè sbrocca: "Fatti i ca*** tuoi"

21 gennaio 2023 a

C'è agitazione ma anche tanto entusiasmo in studio a The Voice Senior nella seconda puntata andata in onda ieri sera 21 gennaio. Ad un certo punto si è esibito l'ingegnere Paolo Emilio Piluso, 61 anni, di Cosenza. Che ha scelto un brano molto difficile, Bella d’estate di Mango. Una interpretazione che ha convinto i giudici, Clementino, Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè hanno fatto di tutto per averlo in squadra. Tanto che proprio la Bertè ha sbroccato col pubblico.

Infatti, dopo la sua performance, qualcuno tra il pubblico presente in studio, ha urlato il nome dei Ricchi e Poveri. Loredana Bertè quindi si è girata e lo ha zittito: "Fatti i cavoli tuoi". E di nuovo: "Basta". Quindi è calato il silenzio. Alla fine Paolo ha dovuto scegliere: "Loredana è una mia conterranea, Gigi è un grande maestro, Clementino è simpaticissimo e i Ricchi e Poveri hanno voci straordinarie. Scelgo i Ricchi e Poveri. Mi intriga il fatto di cantare con voi".

"Mi sento tradita", ha commentato Loredana che sperava di lavorare con Paolo. Poi sul palco è salita Marcella Bella, che ha iniziato a cantare Nell’aria. Gigi D’Alessio in pochi secondi ha capito che era proprio lei mentre i Ricchi e Poveri hanno esitato. Alla fine anche loro si sono girati.