Ballando, Biagiarelli sbrocca ancora: "Senza vergogna, per metterti in ridicolo"

No, Ballando con le Stelle non è ancora finito. O almeno, le polemiche non sono ancora finite. Quella che si è conclusa prima dello scorso Natale, infatti, è stata l'edizione più caotica dello show di Milly Carlucci su Rai 1 che si ricordi. Al centro di risse, accuse e polemiche, sempre o quasi Selvaggia Lucarelli, in primis in difesa del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, secondo lei ingiustamente eliminato. Anche lui ha poi confermato di essersi sentito defraudato, puntando il dito contro il fatto che lui sarebbe soltanto il "fidanzato di..." Selvaggia Lucarelli, ovviamente.

E ora Biagiarelli, a un mese dalla fine dello show, torna ancora a parlare di Ballando. Lo fa in un'intervista a TvBlog, dove spiega in premessa che in realtà la proposta di partecipare al programma "è arrivata a Selvaggia". E proprio per la presenza della Lucarelli in giuria aveva inizialmente pensato di rifiutare. "Doveva essere d’accordo lei, poi purtroppo lo sono stato anche io", afferma mostrandosi pentito della scelta di partecipare. E ancora, dice di essere stato ingenuo a pensare "che potesse essere un programma di ballo".

Il punto, aggiunge lo chef, è che è convinto che a Ballando "si volesse molto più il lato reality rispetto al lato del talent" e che la sua percezione era che il suo ruolo fosse di "quello che beve il caffè con la ballerina". E ancora. "Si è voluti passare dalla gag alla Sandra-Raimondo, a cui sia io sia Selvaggia eravamo ben disposti, a un dato di realtà da trovare e lì io non ti posso seguire perché non mi interessa. Quando ho spento quel tipo di dinamica, forse a quel punto servivo poco al programma".

Ma non è finita: "Sono un po’ scottato dopo l’esperienza di Ballando. Tale e Quale lo farei esclusivamente per ego, mentre Ballando lo fai per il motivo opposto, per l’assenza di vergogna, accettando potenzialmente di metterti in ridicolo", conclude Lorenzo Biagiarelli picchiando durissimo.