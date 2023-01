Sanremo, Gismondi travolge Crisanti: "Giustizialista. Ma le conosci le leggi?"

27 gennaio 2023 a

"In Italia sono in vigore leggi che non possono essere stravolte da un festival": Maria Rita Gismondo, sentita dall'Adnkronos Salute, dice la sua sulla partecipazione di Madame a Sanremo. "Fino a quando la giustizia non ultimerà le sue indagini, Madame è una cittadina innocente. L'esclusione sarebbe l'affermarsi di una condotta giustizialista che non appartiene alla nostra democrazia", ha proseguito la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano.

Madame, cantante in gara alla prossima edizione del Festival, è coinvolta in un'inchiesta su falsi vaccini Covid. E a parlare della sua partecipazione alla kermesse sono stati ieri anche il virologo e senatore Pd Andrea Crisanti e l'infettivologo Matteo Bassetti. Il primo ne ha chiesto l'esclusione dal prossimo Festival, mentre il secondo ha detto "basta guardare indietro".

In particolare, Crisanti era intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 e aveva fatto un paragone tra Madame e un noto sportivo: “Dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis”. E ancora: “È un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile”. Di opinione diversa, invece, Bassetti: "Guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni”. Poi ha affermato che non devono essere i medici e gli scienziati ad occuparsi del caso, ma la magistratura: “Se poi deve o non deve esibirsi a Sanremo, come medici, non è nostro compito dirlo. Penso che Crisanti si occupi di Sanremo come esponente politico".