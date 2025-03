Sanremo, esplode una casa in pieno centro: muore 64enne

Poco dopo le 9, c'è stata la potente deflagrazione , che ha sventrato una parete esterna dello stabile. Al pianterreno c'è un locale ad uso magazzino. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per capire l'origine della disastrosa perdita. Gli abitanti sono stati colti di soprassalto : molti sono usciti dalla finestra o addirittura sono scesi per strada, non sapendo ancora cosa fosse accaduto. Successivamente sono intervenuti la squadra sopralluoghi del commissariato e il medico legale.

Viveva da solo in un appartamento in comproprietà l'uomo morto questa mattina nell'esplosione della casa. L'uomo aveva lavorato come operatore socio sanitario ed era prossimo alla pensione. L'abitazione, che è stata letteralmente sventrata, si trova in una palazzina a due piani composta da otto alloggi - due dei quali dichiarati inagibili - con il pianterreno adibito a magazzino. I vigili del fuoco stanno indagando assieme alla polizia per ricostruire l'accaduto e capire le cause che hanno determinato l'esplosione. Al momento viene seguita la pista dell'incidente ed è dunque esclusa quella di un gesto volontario, ipotesi che non viene mai tralasciata dagli inquirenti di fronte a fatti del genere. "Eravamo davanti al garage e abbiamo sentito l'esplosione - racconta Enzo Labricciosa, l'uomo che ha allertato i soccorsi, proprietario di un box nelle vicinanze -. Siamo andati a vedere e c'era fuoco dappertutto. Sono usciti tutti dalle case e ho chiamato i vigili del fuoco". Una volta constatato il decesso l'ingresso alla strada è stato recintato e successivamente è intervenuto il medico legale.