Anna Oxa, Sanremo inizia nel peggiore dei modi: "Adesso paga"

Non sarebbe cominciata sotto i migliori auspici la nuova, ennesima avventura di Anna Oxa al Festival di Sanremo. Secondo il piccante retroscena fornito da Tonino Bonomo per Sanremo News, la grande interprete che si rivelò giovanissima proprio all'Ariston con il super classico Un'emozione da poco (e che in Riviera ha vinto due volte, con Ti lascerò e poi con Senza pietà) sarebbe stata multata dall'inflessibile Polizia municipale della Città dei Fiori, mai così attenta come nei giorni del Festival.

Stando alla ricostruzione del giornale locale, l’automobile che ha accompagnato la Oxa all’Ariston per le prove di rito poche ore fa avrebbe parcheggiato in via Nino Bixio in modo non canonico. La vettura, lasciata sulle strisce blu a pagamento senza tagliando di pagamento, ha fatto guadagnare (si fa per dire) all'artista, anzi al suo staff, una bella multa per divieto di sosta. Stesso destino anche per Tananai, Rosa Chemichal, i Modà e i Cugini di Campagna (che a discapito della lunghissima carriera, sono al debutto a Sanremo e quindi forse presi alla sprovvista.

I fan della Oxa sperano che il destino del pezzo che l'artista porterà a Sanremo 2023, Sali (Canto dell’anima) abbia a questo punto un po' più di fortuna. Le credenziali ci sono, avendo come autori due musicisti dalla penna raffinata come Kaballa e Francesco Bianconi, leader della band Baustelle, con musiche curate da un compositore e arrangiatore d'esperienza come Fio Zanotti.