Sanremo, la canzone di Grignani finisce in rete? La decisione del festival

Nessun provvedimento contro Gianluca Grignani, cantante in gara alla prossima edizione del festival di Sanremo. Dopo qualche momento di paura, quindi, l'artista può tirare un sospiro di sollievo. Dalla kermesse hanno fatto sapere che non ci sarà nessuna ripercussione per la breve anticipazione del suo brano diffusa oggi dallo scrittore e critico letterario Gian Paolo Serino, "reo", come rivelato dal magazine MOW, di aver fatto ascoltare durante una diretta Facebook (ora eliminata) uno stralcio di "Quando ti manca il fiato", la canzone con cui Grignani si presenterà sul palco dell'Ariston.

Serino, che sostiene di aver contribuito alla stesura del testo, non figura tra gli autori della canzone, quindi non è coinvolto personalmente nell’avventura sanremese di Grignani e non farebbe parte dello staff del cantautore. Ecco perché ci si aspettava questo tipo di decisione da parte di Sanremo.

Tra l'altro, dall’ascolto di quei pochi secondi del brano si evince che non si tratterebbe nemmeno della versione definitiva del pezzo che Grignani canterà sul palco del Teatro Ariston. La Rai dunque non ha accusato il colpo. D’altra parte, già negli anni scorsi, di fronte a episodi simili, non è mai ricorsa alle maniere forti, né con Fedez né con Gianni Morandi, che avevano postato per sbaglio pezzi dei loro brani su Instagram.