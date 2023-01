Serena Bortone, la malattia: "Ho capito che qualcosa non andava"

31 gennaio 2023 a

Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno, parla della sua malattia in una intervista a Ok, Salute e Benessere e rivela cosa ha avuto e come sta oggi. Tutto comincia il giorno dopo le elezioni, il 25 settembre, dopo una notte trascorsa a mandare messaggi sul telefonino. Quando poi è andata a letto si è accorta che qualcosa non andava: "Sento che il pollice della mano sinistra è indolenzito. Passano i giorni e la situazione non migliora, ma siccome sono per natura ottimista, non mi preoccupo. Provo a condurre la mia vita normale ma quando muovo la mano o porto pesi provo delle brutte fitte al polso".

Quindi la conduttrice confessa di essere stata malissimo con i dolori che peggiorano giorno dopo giorno rendendola sofferente anche in diretta. Prosegue la Bortone: "Su consiglio degli affetti stabili che mi vedevano sempre più dolorante, mi convinco a vedere uno specialista." il quale "mi prescrive una cura a base di antinfiammatori, tanto ghiaccio sul polso e un percorso di fisioterapia che, però, non da gli esiti positivi sperati".

Allora la Bortone si rivolge a un altro specialista, fa una risonanza magnetica e finalmente scopre che soffre di una tenosinovite di De Quervain, una infiammazione alla guaina che riveste i tendini del pollice. La conduttrice decide di operarsi e lunedì 9 gennaio si sottopone all'intervento al polso. Lo stesso giorno alle 14 è già in diretta con una vistosa fasciatura al polso. Ora sta meglio: "Sono fiduciosa che tutto tornerà come prima", conclude.