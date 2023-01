Sanremo 2023, su Madame bomba del medico: "Mai vista in vita mia"

31 gennaio 2023 a

Madame ha praticamente confessato di non essersi davvero sottoposta al vaccino anti-Covid, tanto è vero che il post (poi rimosso) in cui aveva scaricato la colpa sui genitori è stato inserito nel fascicolo. Eppure in due ore e mezza di incidente probatorio davanti al pm la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu ha dichiarato di non aver “mai vista prima” la giovanissima cantante, che a giorni parteciperà al Festival di Sanremo 2023.

Completamente diverso, invece, il discorso su Camila Giorgi: “Era mia paziente insieme al padre Sergio, alla madre Claudia e ai fratelli Amadeus e Leandro”. La dottoressa che è al centro dell’inchiesta sulle false vaccinazioni aperta dalla Procura di Vicenza: Madame è tra le centinaia di persone accusate di aver “usufruito” del “servizio speciale”, ma la Tecioiu conosceva direttamente i genitori, non la cantante. A rispondere di falso ideologico non saranno solo Madame e Camila Giorgi, ma anche tutta una serie di rappresentanti delle forze dell’ordine, delle professioni sanitarie e della pubblica amministrazione.

Madame risulta vaccinata il 10 novembre 2021, ma in quel famoso post pubblicato sui social appare evidente che non si è mai davvero immunizzata contro il Covid. La cantante aveva scaricato la responsabilità sui genitori, sostenitori della medicina “alternativa”: praticamente degli invasati che hanno portato sulla cattiva strada la figlia, che adesso rischia di vedere la sua carriera compromessa per una vicenda giudiziaria.