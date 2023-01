Lucarelli contro Madame: "La supercaz**la non ci interessa"

04 gennaio 2023 a

Le spiegazioni fornite da Madame in merito alla sua posizione sui vaccini non sono piaciute affatto a Selvaggia Lucarelli. La cantante, finita nella bufera per via di un'indagine su falsi green pass, ha rotto il silenzio con un post su Instagram. Un post nel quale ha raccontato di essere stata vittima della paura della sua famiglia e che proprio per questo, oltre a non essersi vaccinata contro il Coronavirus, non ha neanche altri vaccini.

"Dopo l'aborto...". Madame non vaccinata, ciò che non aveva mai confessato

La giornalista non si è fatta convincere dalle parole dell'artista, che tra poco meno di un mese salirà sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. E sui social ha replicato con durezza a Madame: "Ho letto il suo post inutilmente lungo su Instagram. Qualcuno spieghi a Madame che della sua supercaz**la sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un Green Pass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Fine".

Secondo la Lucarelli, insomma, Madame avrebbe solo girato intorno alla questione, non dando le spiegazioni giuste. "Tra l’altro confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio (quindi a scuola come ci andava???) e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica). Era meglio continuare a tacere. Perché le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano. E mi sembra questo il caso", ha scritto in un post su Instagram la giornalista.