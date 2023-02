Ilary Blasi e Francesco Totti? Cambia tutto: scoop del Corsera

01 febbraio 2023 a

Pare che se Ilary Blasi e Francesco Totti arriveranno a un divorzio consensuale sarà anche per merito di Bastian Muller, nuova fiamma di lei. Riporta infatti il Corriere della Sera che i due ex avrebbero riallacciato i rapporti che sono tornati civili e non più tesi come nei mesi scorsi. E questo perché ora la conduttrice de L'Isola dei famosi avrebbe ritrovato la serenità con Bastian Muller Pettenpohl, il ricco e biondo imprenditore tedesco che da qualche tempo è entrato nella sua vita.

I due al momento hanno una relazione a distanza, visto che lei vive a Roma e lui a Francoforte, ma i due cercano di vedersi sempre tra fine settimana in Svizzera o in Trentino, weekend romantici a Parigi e vacanze in Thailandia. Ilary in Trentino ha presentato Bastian ai parenti e ai suoi più cari amici. I quali riferiscono che la Blasi si sia davvero innamorata. E questo nuovo amore l'avrebbe resa meno arrabbiata nei confronti del Capitano con il quale continua a dividere la villa dell’Eur e la gestione dei loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Insomma, ora anche la Blasi vuole voltare pagina e scriverne una nuova con Bastian. Non è più tempo di ripicche e vendette, se mai ce ne sono state...

