Sanremo 2023, Maurizio Costanzo scuote il Festival: "Ho un dubbio su Zelenksy"

01 febbraio 2023 a

a

a

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e già fa discutere. Il motivo? Lo spazio al videomessaggio di Volodymyr Zelensky previsto nell'ultima puntata della kermesse. Tra i contrari e i favorevoli, ecco che dice la sua Maurizio Costanzo. Nella sua rubrica sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, il giornalista rompe il silenzio: "È vero che lo si vede un po’ ovunque e il dubbio che sia un po’ un accentratore c’è".

Zelensky censurato. E Fedez... Rai, lo scandalo a pochi giorni da Sanremo

Nessuna critica però. Costanzo sottolinea come il periodo, ossia la guerra ancora in corsa, lo necessiti. "Zelensky è un capo di Stato che sta cercando di salvare la sua gente". Per questo "certi peccati di vanità in alcuni casi si possono perdonare". Meno giustificabile la scelta di invitare Chiara Ferragni come co-conduttrice.

"Poco educato": bomba su Sanremo, esplode l'ira dei Cugini di Campagna

La scelta di Amadeus a Costanzo non va proprio giù. Soprattutto se si considera che l'influencer parlerà di un tema importante come la lotta alla violenza sulle donne. Oltre alla moglie di Fedez, sul palco saliranno Amedeo Sebastiani e Gianni Morandi, affiancati anche dall’attrice Chiara Francini, la conduttrice Francesca Fagnani e la pallavolista Paola Egonu. Il debutto per loro è vicinissimo: Sanremo aprirà la gara il 7 febbraio per poi concludersi l'11.