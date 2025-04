A San Pietro c'era un posto vuoto: quello di Putin

L’emozione e la speranza ci portano tutti a confidare in quel colloquio a San Pietro, in quelle due seggiole l’una di fronte all’altra. Roma di nuovo caput mundi, sia pure per un giorno. E foto indubbiamente potentissima, anche per la reciproca attenzione positiva che si legge negli occhi di Donald Trump e in quelli di Volodymyr Zelensky, il quale poi infatti commenterà con calore e ottimismo il colloquio. Poi però la fredda ragione ci induce a notare l’ovvio: manca una terza seggiola, quella del proverbiale terzo incomodo, Vladimir Putin. Il quale ieri ha lasciato a verbale una dichiarazione tutt’altro che conciliante. Eccola qua: «La sconfitta completa del nemico nella regione di confine di Kursk crea le condizioni per ulteriori azioni di successo delle nostre truppe in altre importanti aree del fronte e avvicina la sconfitta del regime neonazista». Il virgolettato è dell’agenzia Tass e si riferirebbe a un incontro tra Putin stesso e il capo di stato maggiore Valerij Gerasimov. E capite bene che, se viene definito “neonazista” da sconfiggere il soggetto con cui occorrerebbe trattare, la strada del dialogo appare decisamente in salita. Per quanto a un certo punto della giornata il Cremlino abbia fatto sapere di essere pronto a «riprendere i colloqui con Kiev senza precondizioni».

Cerchiamo di ricapitolare la situazione. Trump, con i suoi modi e il suo temperamento non sempre facile da gestire, si sta impegnando al massimo per un risultato che considera decisivo. Diciamolo chiaramente: lo vedrebbe come un suo personale trionfo negoziale. I suoi ammiratori sottolineano come, in meno di 100 giorni, abbia certamente fatto più di ogni altro leader mondiale in tre lunghi e inconcludenti anni. I suoi detrattori, al contrario, gli rimproverano di stare esercitando più pressione su Kiev che su Mosca. Nel mezzo, gli osservatori più lucidi e sereni incoraggiano l’iniziativa americana, ma tengono a mente le illusioni storiche dell’“appeasement”. E soprattutto vorrebbero che fosse più chiaro il quadro delle garanzie di sicurezza post-bellica a favore dell’Ucraina. Che Kiev non riavrà mai la Crimea è pacifico, come pure che gli ucraini debbano prepararsi a dolorose rinunce territoriali rispetto a ciò che hanno perso sul terreno. Ma il punto è capire esattamente che tipo di ombrello difensivo avranno a disposizione, a guerra conclusa, per evitare che dopo sei mesi le ostilità ricomincino. Ecco, mettiamola così: quella foto di ieri a San Pietro ci fa sperare che – su tutte queste scottanti materie – Washington e Kiev siano per lo meno determinate a parlarsi e a cercare un’intesa.