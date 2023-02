Sanremo 2023, colpaccio Amadeus: l'ospite internazionale? Voce-bomba

01 febbraio 2023 a

Da giorni ormai si parla solo di Sanremo, che andrà in onda dal 7 all'11 febbraio su Rai 1. Tra gli argomenti più discussi la presunta partecipazione di un'ospite internazionale. Stando alle voci, una nota cantante americana salirà sul palco dell’Ariston nei prossimi giorni. Dal punto di vista degli ospiti internazionali al Festival di Sanremo, l’unica certezza è che a cantare all’Ariston nella serata di mercoledì 8 febbraio ci saranno i Black Eyed Peas.

Amadeus, poi, ha confermato di essersi messo al lavoro per un’altra importante sorpresa che dovrebbe essere confermata a brevissimo. Fiorello, a proposito, ha anticipato a Viva Rai 2 che sul palco dell’Ariston dovrebbe esibirsi una celebre artista internazionale di origini italiane. A quel punto è partito il toto nomi: in tanti hanno subito pensato a Madonna, che com’è noto ha lontane origini abruzzesi. L’altro nome che è venuto subito in mente a molti è stato quello di Lady Gaga, che però in questo periodo è impegnata nelle riprese di Joker 2 – Folies à deux. Le altre artiste papabili di origini italiane sono per esempio Ariana Grande o LP.

Nelle scorse ore, però, è emerso un nuovo rumor. Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una follower che le assicurava che in queste ore Miley Cyrus, nota cantante statunitense, fosse arrivata in Liguria. In questo periodo, la Cyrus si trova in cima alle classifiche grazie al suo ultimo singolo, "Flowers". Tuttavia, c’è un però: non risulta che Miley Cyrus abbia origini italiane, contrariamente alle colleghe citate.