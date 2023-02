Sanremo 2023, Mauro Corona stronca Amadeus: "Non lo guardo"

02 febbraio 2023 a

Mauro Corona non usa giri di parole e di fatto dice la sua sul Festival di Sanremo che si aprirà il prossimo 7 febbraio. Un appuntamento che molto probabilmente terrà davanti alla tv milioni di italiani ma che alcuni magari non seguiranno anche per scelta. E così lo scrittore, ospite fisso di Bianca Berlinguer a CartaBianca spara a zero sul Festival spiegando i motivi per cui non lo seguirà: "Mi annoio, mi stanco. Poi dipende anche dal conduttore, sa? Se ci fosse un conduttore che mi è simpatico, allora magari sto lì a sentire le battute.



Ma con questi finti perbenisti… Girerò qualche volta". Insomma ancora una volta Amadeus è finito nel mirino e di fatto si riapre il dibattito tra chi afferma con orgoglio di seguire Sanremo tutti gli anni e chi invece con fare un po' snob afferma che non lo seguirà. Ma comunque Corona ha già pronta una contro-proposta per la settimana di Sanremo e l'ha rivolta direttamente a Bianca Berlinguer: "Guardo il Festival di Sanremo per curiosità, per vedere se c’è qualche artista di talento, soprattutto per vedere come si pone. Mi piacciono i cantanti fuori dagli schemi. Ma se io facessi un contro festival a Erto, lei, Bianca, verrebbe qui a cantare?".