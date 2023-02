Gf Vip, "Sonia Bruganelli? Bollita, bruciata": insulti e insinuazionie

02 febbraio 2023 a

a

a

"Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente…”: Edoardo Donnamaria, concorrente del GfVip, parla così dell'opinionista del reality, Sonia Bruganelli. Nell'ultima puntata del programma andata in onda, i due hanno avuto un accesissimo scontro in diretta. La moglie di Bonolis, in particolare, ha puntato il dito contro il ragazzo, dicendo che lui non avrebbe mai amato Antonella Fiordelisi.

"Sotto le coperte...". Nikita umiliata: le parole (clamorose) della madre, caos GfVip

Donnamaria, poi, ha consigliato alla Fiordelisi di sposarsi Paolo Bonolis qualora ambisse nella sua vita a diventare come la Bruganelli: “Vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposati Bonolis…”. Antonella, però, ha subito fatto notare all’inquilino di avere esagerato, tanto che alla fine lui ha deciso di fare dietrofront: "Vabbè non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate".

La ragazza, poi, ha difeso la Bruganelli dicendo: "Devo dirti che lei capisce molto bene il mio stato d’animo. Lei è una donna molto intelligente". Intanto sui social Donnamaria è stato parecchio criticato. In molti pensano che questa volta abbia davvero superato ogni limite. E c’è anche chi ha già ipotizzato che la Bruganelli lunedì prossimo lo attaccherà ancora più duramente in diretta per via di quello che ha detto nei suoi confronti.