Gina Lollobrigida, la rivelazione choc: "Sulla poltrona elettrica"

Non c’è pace per Gina Lollobrigida. A quasi un mese dalla sua scomparsa, fioccano ancora le rivelazioni e le polemiche che la riguardano. Ad alimentarle, spesso, c’è il suo ambiguo ex-marito spagnolo, Javier Rigau, che non ha fatto eccezione anche stavolta. A Pomeriggio Cinque, salotto pomeridiano condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, ha puntato il dito contro Andrea Piazzolla, factotum della Lollo, al quale è toccato in eredità mezzo patrimonio della diva. Secondo Rigau, l’ultimo periodo di vita dell’attrice è stato vissuto all’insegna dell’incuria. “Era malnutrita e dormiva con le piaghe da decubito su una poltrona elettrica”, ha tuonato Rigau, che ha poi mostrato in diretta un messaggio che avrebbe inviato lo scorso mese di ottobre all’amministratore di sostegno della Lollobrigida, lamentandosi delle sue condizioni di salute, che gli venivano aggiornate dal figlio Milko e dal nipote Dmitri.

“Mi sono offerto di provvedere all’assistenza sanitaria di Gina per nutrirla e idratarla - ha poi proseguito l’iberico – e i suoi cari potevano andare a trovarla solo quando Piazzolla glielo concedeva. Gina era incapace di intendere e di volere, non decideva nulla, era Piazzolla a decidere per lei. Ho combattuto insieme al figlio per mesi per far sì che fosse curata in modo adeguato, senza ottenere risultati”. A queste accuse, ovviamente, Andrea Piazzolla ha reagito, minacciando di sporgere denuncia a carico di Javier Rigau e chiedere un risarcimento di circa 2 milioni di euro. Appresa la notizia al talk di Canale 5, lo spagnolo non ha tentennato, anzi ha laconicamente commentato con un “Sono tranquillissimo”. Non è solo Piazzolla, però, a non gradire le uscite di Rigau, perché anche la Lollobrigida, negli ultimi anni della sua vita, ha sempre descritto il suo ex-marito come un truffatore e ha dichiarato più volte di non voler avere più nulla a che fare con l’imprenditore. Ora che non c’è più, la sua aura è stata sporcata da aspre diatribe di personaggi in cerca di opportunità e sarebbe ora di smetterla.