Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

4 di Sera, Isabella Tovaglieri: "Calata la maschera", Askatasuna ko

sabato 20 dicembre 2025
4 di Sera, Isabella Tovaglieri: "Calata la maschera", Askatasuna ko

1' di lettura

"Oggi io mi domando come sia possibile che una città come Torino sia stata militarizzata per far che cosa? Per uno sgombero legittimo annunciato da anni e anni": Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, lo ha detto in collegamento con il talk 4 di Sera in onda su Rete 4, riferendosi allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Uno sgombero che ha provocato non pochi disordini in città: al corteo in programma oggi, sabato 20 dicembre, a Torino ci sono state tensioni che si sono trasformate in violenti scontri con la polizia. E diversi agenti sono rimasti feriti. 

"Io ho piacere solo per un fatto rispetto a questa manifestazione - ha spiegato l'eurodeputata del Carroccio - per l'ennesima volta i centri sociali hanno calato la maschera. Altro che luoghi di aggregazione e scambio di idee, sono covi di illegalità dove bighellonano dei delinquenti. Quelle persone che hanno mandato 9 agenti al pronto soccorso, hanno bruciato cassonetti e lanciato bombe carta vanno chiamate col loro nome, sono dei delinquenti terroristi che meritano il trattamento che hanno avuto e che meritano di andare in carcere". 

tag
isabella tovaglieri
4 di sera
torino
askatasuna

Le immagini Torino, "sbirri di me**a, Aska libero": la scritta choc

Torino a ferro e fuoco Askatasuna scatena il caos: "È solo l'inizio", poi gli scontri con la Polizia

La famiglia nel bosco Famiglia nel bosco, la sciacallata della Piccolotti: "Il governo si sta preparando"

ti potrebbero interessare

Martina Natale, il vicesindaco di Casal di Principe promuove il "sì" per il referendum alle sue nozze

Martina Natale, il vicesindaco di Casal di Principe promuove il "sì" per il referendum alle sue nozze

Famiglia nel bosco, la sciacallata della Piccolotti: "Il governo si sta preparando"

Famiglia nel bosco, la sciacallata della Piccolotti: "Il governo si sta preparando"

Claudia Osmetti
Ernesto Maria Ruffini scende in campo: "Se ci saranno le primarie, mi candiderò"

Ernesto Maria Ruffini scende in campo: "Se ci saranno le primarie, mi candiderò"

Sondaggio-Ipsos, effetto-Atreju? Schlein e Conte "cancellati", vola FdI

Sondaggio-Ipsos, effetto-Atreju? Schlein e Conte "cancellati", vola FdI