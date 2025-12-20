4 di Sera, Isabella Tovaglieri: "Calata la maschera", Askatasuna ko

"Oggi io mi domando come sia possibile che una città come Torino sia stata militarizzata per far che cosa? Per uno sgombero legittimo annunciato da anni e anni": Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, lo ha detto in collegamento con il talk 4 di Sera in onda su Rete 4, riferendosi allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Uno sgombero che ha provocato non pochi disordini in città: al corteo in programma oggi, sabato 20 dicembre, a Torino ci sono state tensioni che si sono trasformate in violenti scontri con la polizia. E diversi agenti sono rimasti feriti.

"Io ho piacere solo per un fatto rispetto a questa manifestazione - ha spiegato l'eurodeputata del Carroccio - per l'ennesima volta i centri sociali hanno calato la maschera. Altro che luoghi di aggregazione e scambio di idee, sono covi di illegalità dove bighellonano dei delinquenti. Quelle persone che hanno mandato 9 agenti al pronto soccorso, hanno bruciato cassonetti e lanciato bombe carta vanno chiamate col loro nome, sono dei delinquenti terroristi che meritano il trattamento che hanno avuto e che meritano di andare in carcere".