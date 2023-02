Sanremo 2023, attimi di panico: chi prova a fare irruzione all'Ariston

07 febbraio 2023 a

Primi intrusi al festival di Sanremo: un uomo ha provato ad accedere alla zona rossa con un pass falso. Per questo è stato fermato dalle forze dell'ordine che si trovano in servizio ai varchi del teatro Ariston. Stando a quanto riportato dall'Ansa, è probabile che l'uomo volesse entrare al teatro Ariston dove si sta per aprire la prima serata del Festival della Canzone Italiana.

Da un primo controllo è emerso che il pass era stato fabbricato artigianalmente. L'uomo, insomma, lo avrebbe fatto da sé solo per cercare di entrare e guardare il festival dal vivo: pare abbia cercato di mischiarsi alla folla di giornalisti e addetti ai lavori proprio per passare indisturbato. Ora l'uomo rischia una denuncia.