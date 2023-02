Al Bano fuori controllo sul palco a Sanremo? Sconcerto in Rai: oggi si scopre che...

09 febbraio 2023 a

C’erano pochi dubbi su quale momento della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 avrebbe fatto registrare il picco di ascolti. Durante l’esibizione dell’inedito e per questo storico trio composto da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano Carrisi è stato raggiunto un picco di 16 milioni e 693mila telespettatori. Tra l’altro dopo la performance che ha fatto impazzire il pubblico dell’Ariston, Al Bano ha anche regalato un siparietto fuori programma.

A un certo punto il cantante si è abbassato e si è esibito in un paio di flessioni che hanno lasciato di stucco Amadeus: a quasi 80 anni Al Bano è ancora un leone ed è pieno di energie. Tornando agli ascolti, il picco di share si è avuto ovviamente in chiusura: quando Amadeus ha annunciato la top five della sala stampa lo share è stato pari al 71,2%. Altissimi i risultati sul target giovani, citati dal direttore dell'Intrattenimento di prime time Stefano Coletta: sulle ragazze 15-24 anni la media è oltre l'86%, +10% rispetto al 2022; sulle donne 25-34 anni quasi il 74%, +13.3; sui giovani 25-34 anni la media tocca il 71.92, +17.4; sul target laureati supera il 70% di share.

“Al Bano, Gianni e Massimo sono i supereroi della nostra storia - ha dichiarato Amadeus, commentando il grande risultato in termini di ascolti della seconda serata - sono felice che abbiamo coinvolto più di 16 milioni di persone di qualsiasi età che hanno cantato con loro. Mesi fa poteva sembrare una cosa folle o strana la loro partecipazione al festival, ma tutti e tre hanno accolto questa idea con gioia. La fotografia di loro insieme ieri non si sbiadirà mai”.