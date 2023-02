Sanremo 2023, Anna Oxa-Madame: "Bicchieri in faccia", rumors sulla rissa

10 febbraio 2023 a

Al Festival di Sanremo 2023 è tutto un gran parlare del già ribattezzato "bicchieri gate", ovvero di una presunta e furibonda lite dietro le quinte. La prima a lanciare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, su Instagram, dove l'influencer a tutto gossip, tra le sue stories, ha fatto sapere che "dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia ad un altro big". Dunque, ha svelato le iniziali dei presunti protagonisti della vicenda, ossia "A. e M.".

Dunque, minuto dopo minuto, nuove indiscrezioni: "A. e M." sarebbero Anna Oxa e Madame, le quali però tramite i loro entourage hanno smentito. In particolare da parte di Madame si è fatto sapere che "lei rispetta molto l'artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano".

Poi quanto detto da Anna Oxa: fonti vicine alla cantante hanno confermato che non avrebbe in effetti mai incontrato Madame, e che in più si sarebbe recata poco prima di mezzanotte all'Ariston a ridosso della sua esibizione, circostanza che avrebbe reso impossibile incontro e bicchierata in faccia. Smentite poi anche dall'ufficio della stampa Rai. Eppure, le voci continuano e a circolare. Tutte balle?