Sanremo 2023, choc dietro le quinte: "Artista in condizioni precarie"

10 febbraio 2023 a

a

a

Dopo il presunto litigio con tanto di lancio di bicchieri, nel dietro le quinte di Sanremo ci sarebbe un'altra grana. A riportarlo sono Giuseppe Candela e Alberto Dandolo. Su Dagospia, nel consueto spazio di scoop e indovinelli, ecco che si legge: "L'artista gira in condizioni molto precarie, la sua assistente è costretta a seguirlo ovunque, anche per tamponargli il naso. Una situazione complicata e di non facile gestione. Di chi stiamo parlando?".

"Ti spiego cos'è l'aborto": chi demolisce Fedez dopo le sparate a Sanremo

Nessun nome e tanto meno riferimenti. Chi si trovi in uno stato di salute preoccupante non è dato sapersi. Certo è che il Festival continua a far parlare. Come già accennato la voce su un litigio acceso tra Madame e Anna Oxa è ormai sulla bocca di tutti. Il gossip ha preso piede durante la terza serata della kermesse musicale condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Paola Egonu.

"Non accadeva dai tempi di Pippo Baudo": Amadeus, cifre da pazzi a Sanremo

Mentre i tre si trovavano sul palco, qualcuno ha parlato di un'animata discussione avvenuta dietro le quinte dell'Ariston, con bicchieri d'acqua che sarebbero volati addosso a qualcuno. I protagonisti di questa vicenda sarebbero due artisti le cui iniziali iniziano con A e M e subito qualcuno ha pensato alla Oxa e Madame, che hanno rotto il silenzio solo qualche ora dopo. "Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa", commenta la manager della cantante alla quale fa eco lo staff di Madame: "Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano".