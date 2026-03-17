L'Eredità, insulti-choc a Fiamma ed Eleonora: "Fogne in festa"

Oggi, martedì 17 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Eleonora, la super campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Clementina da Rieti, Raffaele da Napoli, Francesca alla quarta sera, Fiamma alla diciottesima sera, Lorenzo da Torino e Francesca da Roma. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata solo Fiamma. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 11250 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Rivedere", "Urto", "Disturbo", "Campo" e "Margine". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Nota". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Azione".