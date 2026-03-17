Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, insulti-choc a Fiamma ed Eleonora: "Fogne in festa"

di
Libero logo
martedì 17 marzo 2026
L'Eredità, insulti-choc a Fiamma ed Eleonora: "Fogne in festa"

1' di lettura

Oggi, martedì 17 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Eleonora, la super campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Clementina da Rieti, Raffaele da Napoli, Francesca alla quarta sera, Fiamma alla diciottesima sera, Lorenzo da Torino e Francesca da Roma. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata solo Fiamma. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 11250 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Rivedere", "Urto", "Disturbo", "Campo" e "Margine". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Nota". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Azione".

L'Eredità, bufera su Eleonora e Fiamma: "Arrivano per cul*** alla Ghigliotina, ma poi..."

Oggi, domenica 15 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condot...

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Biggio cacciato dallo studio per la Scossa Flash altrimenti stavano lì fino a domani", "Vabbè bellissimo il momento della scossa con Biggio e guanciale. Potrebbero chiamarli sempre!", "Al referendum di domenica e lunedì ci sarà anche il quesito sulla possibilità di far leggere le definizioni ai concorrenti?", "Una fra Fiamma ed Eleonora andrà via. Fogne in festa", 

L'Eredità, "uno strazio": Eleonora sbaglia ancora

Francesca, Fiamma ed Eleonora le tre concorrenti che si sono sfidate al Triello a L'Eredità, il game show con...
tag
l'eredità
marco liorni

L'Eredità L'Eredità, "uno strazio": Eleonora sbaglia ancora

Bufera su Eleonora e Fiamma L'Eredità, bufera su Eleonora e Fiamma: "Arrivano per cul*** alla Ghigliotina, ma poi..."

L'Eredità L'Eredità, "non ce la fa": Eleonora travolta

ti potrebbero interessare

Massimo Boldi in lacrime: "Ho paura...", dramma a Scherzi a Parte

Massimo Boldi in lacrime: "Ho paura...", dramma a Scherzi a Parte

Redazione
La Pennicanza, clamoroso annuncio di Fiorello: "Su Rai 2"

La Pennicanza, clamoroso annuncio di Fiorello: "Su Rai 2"

Redazione
Indiana Jones e l'ultima Crociata, il terzo indiavolato capitolo

Indiana Jones e l'ultima Crociata, il terzo indiavolato capitolo

Grande Fratello Vip, il retroscena: la prima rissa nei corridoi a tarda notte

Grande Fratello Vip, il retroscena: la prima rissa nei corridoi a tarda notte