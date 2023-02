Sanremo, la diretta della quarta serata

10 febbraio 2023 a

La quarta serata del Festival di Sanremo, quella delle cover con i duetti tra i 28 artisti in gara e i superospiti, parte "con il botto". A tardo pomeriggio viene rinvenuto un pacco bomba in una borsa abbandonata sul motorino di un finanziere in via Fiume, a 700 metri dal teatro Ariston. Dentro ci sono cartucce, una miccia e polvere pirica, tutto materiale potenzialmente esplosivo ma che non poteva esplodere perché privo di innesco. Segnale inquietante e sospiro di sollievo. Si può partire con lo show, con l'attrice Chiara Francini che affianca Amadeus e Gianni Morandi.



Ore 21.25: Chiara Francini in platea

Debutta Chiara Francini, l'attrice toscana co-conduttrice. Amadeus la annuncia, ma lei non arriva. Dalle scale non scende nessuno, poi una voce chiama il conduttore. E' la stessa Francini, seduta tra il pubblico in platea: "Sono umile, sono nata in provincia, a Campi Bisenzio, preferirei restare qua". Quindi si rivolge alla mamma: "Puoi attaccare il videoregistratore". Da segnalare il volto, assai poco convinto, della signorina seduta al suo fianco.



Ore 21.20: Peppino Di Capri e il premio Città di Sanremo

Premio Città di Sanremo al grande Peppino Di Capri, uno dei miti del Festival. "Meglio tardi che mai", ironizza l'artista.



Ore 21.05: Elodie supersexy

Ariston in delirio e Twitter esploso per Elodie, sempre più sexy: affiancata a Big Mama sulle note dell'aggressiva American woman, la cantante romana esagera in tenuta total black: occhiali da sole, corsetto in pizzo con décolleté debordante, stivaloni in pelle altissimi.

ELODIE HA DECISO DI SPACCARE IL PALCO CON LE SUE TONNELLATE#Sanremo2023 pic.twitter.com/glXH5F5Rah — elena; (@heythereelena) February 10, 2023

Ore 21: Zarrillo conquista di nuovo l'Ariston

Secondo duetto, il grande ritorno di Michele Zarrillo, uno degli aficionados del Festival. Il debuttante Will canta con lui il classicone Cinque giorni e sparisce un po' nel confronto con il 65enne, inevitabilmente ingombrante e in formissima. "Quando ci dobbiamo spaventare? Quando non vengono difesi i diritti civili", è il messaggio di Zarrillo al pubblico.



Ore 20.53: Ariete, l'omaggio a Battiato

Si comincia con la giovane Ariete che omaggia Battiato e la sua indimenticabile Centro di gravità permanente. Non pervenuto Sangiovanni, piuttosto in ombra.

Ore 20.52: la classifica vista-finale

Amadeus spiega: "Alla fine di stasera daremo la classica con i primi 5 classificati dei duetti, l'anno scorso aveva vinto Morandi con Jovanotti, e poi la classifica generale che consegneremo alla finale di domani sera".



Ore 20.45: Morandi entra di corsa

Si parte. Amadeus saluta il pubblico e chiede: "Ma dov'è Gianni Morandi? E' sparito". La regia stacca e inquadra il ragazzo di Monghidoro che entra di corsa nel teatro Ariston, in tenuta da maratoneta. "Avevo detto che stasera sarà una maratona musicale, lui mi ha preso alla lettera".

Ore 20.42: cover e duetti, l'ordine della scaletta

Ariete e Sangiovanni apriranno la serata dei duetti. Dopo di loro Will con Zarrillo, Elodie e Big Mama, Olly e Lorella Cuccarini, Ultimo con Ramazzotti, Lazza, Emma e Laura Marzadori, Tananai con Antonacci e Don Joe, Shari e Salmo, Grignani con Arisa, Leo Gassmann con Edoardo Bennato, Articolo 31 e Fedez, Giorgia ed Elisa, Colapesce e Dimartino con Carla Bruni, i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi, Mengoni con il Kingdom Choir, gIANMARIA e Manuel Agnelli, Mr Rain con Fasma, Madame e Izzy, Coma_Cose e Baustelle, Rosa Chemical e Rose Villain, Modà con le Vibrazioni, Levante e Renzo Rubino, Anna Oxa con Iljard Shaba, Sethu e bnkr44, LDA con Alex Britti, Mara Sattei e Noemi, Paola e Chiara con Merk e Kremont, Colla Zio con Ditonellapiaga.

Ore 20.13: FdI, "forze che non troveranno ospitalità"

"Il pacco bomba intimidatorio di Sanremo, che pare grazie a Dio non potesse esplodere, è un atto ulteriore di minaccia di forze che non troveranno mai ospitalità con il nostro governo". Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Solidarietà a Sanremo e a tutti i protagonisti di una manifestazione culturale di spettacolo e di festa - scrive Antoniozzi - insidiati da chi vorrebbe far soffiare sulla nostra nazione il vento della paura. Non cederemo di un millimetro - conclude- contro terroristi e mafiosi".



Ore 20.08: "Atto dimostrativo"

"Sono in contatto con prefettura e questura, è un atto immaginiamo dimostrativo ma al momento è tutto sotto controllo, la città è già controllata da ogni profilo come durante ogni Festival e quindi proseguiamo". Lo afferma a La Presse il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, dopo il ritrovamento di un pacco sospetto non lontano dal Teatro Ariston, contenente proiettili ma senza innesco. Sul caso sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.



Ore 20.00: "Pantomima ridicola"

Il leader dei No Zelensky commenta il pacco bomba ritrovato a 700 metri dall'Ariston: "Una pantomima ridicola, non ci faremo intimidire".