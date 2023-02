"Un casino...": Arisa e Grignani, la frase rubata a canzone in corso a Sanremo

10 febbraio 2023 a

Una frase, una sola frase "rubata". "Abbiamo fatto un casino Gianluca". A pronunciarla Arisa, verso la fine del duetto con Gianluca Grignani sulle note di Destinazione Paradiso, il pezzo che rivelò il giovanissimo cantautore milanese al Festival nel 1995.

La versione è molto più sgolata e caciarona. Una festa da ovazione, quella che arriva dal pubblico. Gianluca si spreme, Arisa non è precisa come al solito vocalmente ma assolutamente partecipe ed emozionata. I due vanno a spasso per il palco e vicino al pubblico, supportati da un'orchestra in vena di follie. Uno spettacolo, televisivamente e musicalmente, decisamente riuscito al di là di ogni aspetto puramente tecnico. E' una celebrazione, meritata, di Grignani: "Grazie per la tua voglia di vivere", dice a fine esecuzione Arisa, che prima si era lasciata scappare quel divertito "abbiamo fatto un casino".

Già, ma che "bel" casino. Mazzo di fiori per il maestro Peppe Vessicchio, tornato per l'occasione a dirigere l'orchestra. Il mazzo di fiori, ai due artisti, lo consegna invece Chiara Francini, co-conduttrice della serata a fianco di Amadeus e Gianni Morandi, sinceramente commossa: "Siete due persone speciali", dice rivolgendosi a Grignani e Arisa. E il pubblico esplode in un applauso ancora più fragoroso.