Fedez, "twerk e slinguazzata": fuori controllo sotto gli occhi della Ferragni

Rosa Chemical è un altro “nemico” della politica, o almeno di una parte di essa, in questo Festival di Sanremo. Già il suo brano, Made in Italy, ha una forte connotazione sociale: per il gran finale l’artista ha deciso di avvalersi della presenza al teatro Ariston di Fedez, che era in prima fila per sostenere la moglie Chiara Ferragni, impegnata nella co-conduzione con Amadeus e Gianni Morandi.

A un certo punto Rosa Chemical è sceso in platea e si è esibito in un twerk con Fedez. Poi quest’ultimo lo ha raggiunto sul palco e al termine della performance i due si sono scambiati un bacio, anche piuttosto appassionato, tra lo stupore misto ad ovazione del pubblico presente in sala. Un siparietto, una provocazione che ha subito mandato in tilt i social: anche stavolta Fedez ha trovato il modo per innescare un dibattito, d’altronde nessuno credeva che si sarebbe limitato a fare da spettatore.