Sanremo, perché odiano Ultimo: tutto torna

Quarto posto per Ultimo all'ultima edizione del festival di Sanremo: un posizionamento in classifica che è stato accolto addirittura con applausi e festeggiamenti da parte di alcuni giornalisti in sala stampa. Giornalisti che evidentemente speravano che il cantante romano rimanesse fuori dal podio. Ma da cosa nasce tutto questo astio nei confronti dell'artista? A commentare questo spiacevole episodio è stato anche Fiorello: “Non ho capito la gioia della sala stampa per il 4º posto di Ultimo”. Poi ha aggiunto che probabilmente si tratta di “un’antipatia personale” e che comunque “non è stata una bella cosa“.

L'ipotesi è che qualche giornalista ce l’abbia ancora con Ultimo per la reazione alla vittoria di Mahmood nel 2019. Un'altra possibilità, invece, come riporta il Fatto Quotidiano, è che forse Ultimo non sia "ruffiano proprio con chi è abituato alla ruffianeria". Ma le ipotesi non sono finite qui. L’astio per Ultimo potrebbe essere anche dovuto al suo "sfuggire ai meccanismi di promozione e marketing, per cui uno non percepisce la sua presenza – a meno di non essere un suo fan – salvo poi vederlo riempire stadi su stadi", si legge sempre sul Fatto.

Alla fine la giornalista del quotidiano dà un suo personale giudizio sul cantautore: "E sì, la canzone di Ultimo era meno bella di quella di Mengoni (c’è chi dice che non era alla sua altezza, e sbaglia: un pezzo classico costruito scritto molto molto bene) o di quella di Colapesce Dimartino (la vera chicca del Festival). Lui, per altro, se ne frega. Chissà se ci ripenserà mai o si farà bastare l’immagine di 80 mila persone che cantano all’unisono il pezzo di Sanremo".