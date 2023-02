Al Bano Carrisi show, impensabile duetto col leghista: in radio...

16 febbraio 2023 a

Incontenibile Al Bano Carrisi: onnipresente, scatenato, con lui è sempre spettacolo. E non finisce mai di stupire. Dopo le polemiche sui brani portati al Festival di Sanremo, dove si è esibito con una performance trascinante, il leone di Cellino San Marco torna a far parlare di sé. Il tutto per un nuovo, e peculiare, "duetto".

Si tratta di un duetto d'eccezione andato in onda nella mattinata di giovedì 16 febbraio su Radio Libertà, dove partecipava a un focus sulle Marche. Al Bano, infatti, con disinvoltura è passato dall'Ariston al duetto con Mirko Bilò, consigliere regionale della Lega nelle Marche. Niente musica, però: un duetto fatto di dialogo, pensiero e opinioni.

I due sono legati da una forte amicizia e Carrisi, nel dettaglio, ha molto apprezzato la nuova legge sull'ittoturismo di cui il consigliere leghista è stato primo firmatario. E ancora, Bilò è stato tra i fondatori dell'Associazione Riviera del Conero ed è da sempre impegnato nella promozione del suo territorio, proprio come Al Bano con la sua Puglia. Carrisi e il leghista si sono conosciuti a Numana, di cui Bilò era sindaco, in occasione del premio alla carriera al cantautore.