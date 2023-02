Lorena Bianchetti, Diaco la fulmina: "Ti vedo un po' invecchiata"

17 febbraio 2023 a

A Bella Ma' un'altra gaffe pesante di Pierluigi Diaco. Ospite in studio Lorena Bianchetti, la conduttrice di "A Sua immagine". La Bianchetti ha voluto raccontare la sua esperienza professionale che l'ha fatta diventare uno dei volti più noti della tv.La conduttrice di A sua immagine, poco prima di iniziare l’intervista è rimasta gelata dal conduttore che ha mandato in onda una clip introduttiva sugli anni passati e senza alcuna remora avrebbe detto “Ho visto che ti guardavi attentamente, tu come ti vedi? Io ti trovo invecchiata”.

Dopo qualche momento di evidente imbarazzo, la Bianchetti ha risposto in modo elegante senza aprire polemiche: "È vero ma mi piaccio di più ora. C’è più esperienza che ha portato più consapevolezza". E ancora: "Mi son vista grassa. Tra i mie peccati c’è la gola”; ha aggiunto la conduttrice. Insomma con grande classe la Bianchetti ha archiviato la domanda, un po' inopportuna di Diaco. La conduttrice infatti è famosa per la sua moderazione e per quel suo modo innato di evitare le polemiche in tv, soprattutto davanti a domande che a una signora non andrebbero mai fatte...